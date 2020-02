In provincia di Viterbo

Aurora Grazini, studentessa di 16 anni, è stata trovata morta nel suo letto dai genitori. È successo a Montefiascone, in provincia di Viterbo.

Stando a quanto ricostruito, la ragazza da giorni accusava problemi di salute e perdita di peso. Ieri, venerdì 14 febbraio, in seguito a un malore è stata portata all’ospedale di Belcolle da dove, però, è stata dimessa poco dopo, ultimati alcuni controlli.

La salma di Aurora è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria con lo scopo di stabilire le cause del decesso. I Carabinieri, invece, hanno eseguito un sopralluogo nell’abitazione, mentre il Pm Eliana Dolce ha aperto un fascicolo d’indagine.

In una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha affermato: «È stato immediatamente disposto dal Sistema sanitario regionale l’audit clinico sul decesso della una giovane per verificare le procedure cliniche eseguite presso l’ospedale prima delle dimissioni. L’Azienda sanitaria di Viterbo è a completa disposizione dell’autorità giudiziaria per stabilire le cause del decesso».

Il Comune di Montefiascone sta valutando l’ipotesi di sospendere la sfilata dei carri allegorici originariamente prevista per domani, 16 febbraio, in segno di lutto.