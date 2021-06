Le parole del politico e critico d'arte

Vittorio Sgarbi, su Facebook, ha annunciato che è guarito dal cancro, comunicato il 21 marzo scorso.

L’ex assessore della Regione Siciliana ha raccontato: «È stata dura, ma alla fine è andato tutto bene. Ringrazio quanti si sono presi cura di me (non faccio nomi perché l’elenco sarebbe lungo) ed in particolare i medici e gli infermieri del reparto di Oncologia dell’Ospedale Regina Elena di Roma. Poi chi, ogni giorno, sta al mio fianco e fa i conti con i miei ‘sgarbi’. Ho provato la sofferenza fisica di chi combatte questo male, ma voglio dire che dal cancro si può guarire. Per questo, a chi sta affrontando una sfida come questa, dico: resistere, resistere, resistere! in culo alla balena. E alle capre».

Vittorio Sgarbi, 69 anni, aveva detto alla Zanzara, programma radiofonico trasmesso da Radio 24, durante una diretta social: «Basta retorica sui medici. Il medico deve stare in ospedale, cura i malati che ci sono. Se poi trascura i malati di cancro è già un medico che mi sta sul cazzo. Non c’è solo il Covid al mondo. Io ho avuto il Covid e ne sono uscito, e ho un cancro alle palle e non ne sono ancora uscito».

Il 12 aprile scorso Sgarbi aveva cominciato le «terapie nucleari il 12 aprile al Sant’Orsola» di Bologna.