Un uomo, accusato di terrorismo, ha parlato di un piano per avvelenare il principe George e la famiglia reale britannica con il gelato. Lo riporta SkyNews.

Sahayb Abu, 27 anni, è sotto processo, accusato di avere acquistato una spada da 46 centrimetri e un passamontagna e di avere pianificato un attacco terroristico durante la pandemia.

Abu, infatti, ai giudici ha parlato di un piano per colpire il principe George, 7 anni, il primogenito del principe William, erede al trono del Regno Unito, e della duchessa Kate Middleton. Il processo si è concluso con una condanna a 28 anni di reclusione.

Il piano era di mettere il veleno nei gelati venduti in uno dei luoghi preferiti dalla famiglia reale. Abu è stato arrestato il 9 luglio dello scorso anno. La rivelazione durante un’intercettazione: un colloquio con un agente sotto copertura e durante il quale il 27enne ha detto che un altro terrorista, già condannato a vita, ha parlato del progetto terribile contro la famiglia reale.

Abu, disoccupato, stando a quanto ricostruito, ha anche cercato di introdurre un’arma da fuoco nel Paese dal Nord Africa. Lo scopo era prendere di mira un imam nel Buckinghamshire, appartenente alla setta sciita, considerata apostata dagli estremisti dello Stato Islamico.

Non essendo riuscito ad avere un’arma da fuoco, Abu ha poi acquistato una spada in stile gladiatore, un giubbotto da combattimento, un paio di guanti e un cappello in stile da combattimento.

Abu, originario di Dagenham, a est di Londra, ha negato di avere preparato atti terroristici. Anche il fratello minore, Muhamed Abu, 31 anni, ha smentito di avere divulgato informazioni su progetti di attentati.