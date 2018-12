Vale 7 milioni e 155 mila euro solo per le imprese siciliane. E’ il voucher per la digitalizzazione delle attività, una modernizzazione necessaria sostenuta con fondi europei in tutta Italia. per le imprese utilmente inserite in graduatoria scadeva oggi il termine per il completamento di tutte le procedure per l’attivazione del voucher ottenuto.

Procedure decisamente non semplici, in linea con gli orpelli della burocrazia italiana min generale. Una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire ad attivare il voucher in tempo.

Ma proprio mentre questa corsa si metteva in atto arrivava la proroga, improvvisa ed imprevista, mai annunciata neanche per sbaglio. Con decreto del dirigente della Sezione X del Ministero dellonb Sviluppo economico emesso in data 14 dicembre 2018 (oggi) il termine per l’ultimazione delle spese è prorogato al 31 gennaio 2019.

Resta confermato – dice l’articolo due del decreto – tutto quantod isposto in precedenza con decretod el 24 ottobre 2017.

Nel complesso l’investimento previsto fra tutte le regioni italiane per l’innovazione e la digitalizzazione sostenuta con fondi pubblici vale 100 milioni di euro. La parte el leone la fa la Lombardia con 15 milioni e 784 mila euro menhtre il fanalino di coda è il Molise con 600 mila euro. la Sicilia con i suoi 7 miliioni e 155 mila è la seconda regione del Sud dopo la Campania

SCARICA QUI IL DECRETO ODIERNO DI RINVIO