Addio al grande scrittore di romanzi d'avventura

È morto, all’età di 88 anni, lo scrittore africano Wilbur Smith.

Ha pubblicato 49 romanzi dal 1964 a oggi.

Ha raccontato l’Africa attraverso tre secoli.

Wilbur Smith, scrittore di fama internazionale, nato in Zambia, è morto in Sudafrica all’età di 88 anni. Lo ha annunciato ieri sera, sabato 13 novembre, il suo editore.

“L’autore di bestseller mondiali Wilbur Smith è morto inaspettatamente questo pomeriggio nella sua casa di Cape Town dopo una mattinata passata a leggere e a scrivere con la moglie Niso al suo fianco”, si legge in una dichiarazione pubblicata sul sito web di Wilbur Smith Books.

Con 49 titoli al suo attivo, dal suo primo romanzo The Lion Feeds (Il destino del leone) nel 1964, Wilbur Smith è diventato un nome familiare nella letteratura mondiale. “Maestro indiscusso e inimitabile della scrittura d’avventura, i romanzi di Wilbur Smith hanno catturato i lettori per oltre mezzo secolo, vendendo oltre 140 milioni di copie in tutto il mondo in più di 30 lingue”, si legge nella nota. La serie di Courtney è stata la più lunga nella storia dell’editoria.

Wilbur Smith ha attraversato generazioni e tre secoli “attraverso periodi critici dagli albori dell’Africa coloniale alla guerra civile americana e all’era dell’apartheid in Sud Africa”. “Nei 49 romanzi che Smith ha pubblicato fino ad oggi, ha trasportato i suoi lettori nelle miniere d’oro in Sudafrica, nella pirateria nell’Oceano Indiano, nei tesori sepolti nelle isole tropicali, nel conflitto in Arabia e a Khartoum, nell’antico Egitto, nella Germania della seconda guerra mondiale e a Parigi, in India, nelle Americhe e nell’Antartico, incontrando spietati commercianti di diamanti, schiavi e cacciatori di grossa selvaggina nelle giungle e nei boschi delle terre selvagge africane”.

Ma è stato con Taita, l’eroe della sua serie egiziana, che Wilbur “si è identificato più fortemente, e River God rimane uno dei suoi romanzi più amati fino ad oggi”, continua la nota. Il suo editore ha ringraziato i “milioni di fan in tutto il mondo che hanno apprezzato la sua incredibile scrittura e si sono uniti a tutti noi nelle sue incredibili avventure”.