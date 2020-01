I Windsor non avrebbero preso per niente bene l’annuncio ‘a sorpresa’ del principe Harry e della consorte, la duchessa del Sussex Meghan Markle, di rinunciare allo status reale senza consultare alcun membro ‘senior’, in primis la Regina Elisabetta. Lo ha riportato la BBC online, citando proprie fonti.

In poche parole, Harry e Meghan non vogliono più occuparsi degli impegni della Corona ma hanno deciso di essere indipendenti economicamente e trasferirsi in Canada.

Secondo Johnny Dymond, corrispondente per gli affari della corona britannica, Buckingham Palace non ha gradito la diffusione mediatica della scelta, soprattutto perché le trattative sul futuro dei due erano alle fasi iniziali. La Casa Reale, infatti, ha parlato di «questioni complesse» da risolvere che, adesso, si fanno ancora più difficili.

Alla base della decisione di Harry e Meghan ci sarebbero «molti mesi di riflessione e dibattito interno» e la difficoltà a dividersi tra Gran Bretagna e Nord America per «continuare a onorare i doveri verso la Regina». Certo, a tal proposito, sarebbe lecito ricordare alla duchessa che sapeva cosa avrebbe comportato un matrimonio con un membro così importante dei Windsor, seppur secondogenito.

La coppia ha, comunque, sottolineato di volere crescere il figlio (Archie, nato il 6 maggio 2019, un anno dopo il loro matrimonio) «con il rispetto delle tradizioni reali, in cui è nato» ma dando alla «nostra famiglia lo spazio per focalizzarci su un nuovo capitolo».

Però, Harry, Meghan e il resto della Casa Reale dovranno occuparsi di diverse questioni conseguenti: chi garantirà e pagherà, ad esempio, per la loro sicurezza? Il Canada o Scotland Yard?

Ma perché proprio il trasferimento in Canada? Quello è pur sempre un territorio legato alla Monarchia britannica e la coppia è stata già accolta con benevolenza nei tempi scorsi. Inoltre, lì Meghan (nata in California nel 1981) ha vissuto quando faceva parte del cast della fortunata serie Suits, girata a Toronto.

Certo, altra carne al fuoco per The Crown di Netflix…