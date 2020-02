Il super yacht del papà di Microsoft

Bill Gates, il secondo uomo più ricco al mondo, ha acquistato un superyacht futuristico che è alimentato interesamente da idrogeno liquido: ciò significa che la sua unica emissione è l’acqua. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, il fondatore di Microsoft avrebbe speso 645 milioni di dollari (589 milioni di euro) per accaparrarsi Aqua, il cui progetto è stato svelato lo scorso anno al Monaco Yacht Show.

L’imbarcazione è lunga 112 metri e ha cinque ponti: può contenere fino a 14 ospiti e 31 membri dell’equipaggio. All’interno di Aqua c’è anche una palestra, una sala yoga, una sala per la bellezza, una per i massaggi e una piscina con cascata sul ponte superiore.

Tuttavia, la caratteristica più impressionante dello yacht si trova nella stiva: due serbatoi sigillati sotto vuoto da 28 tonnellate che vengono raffredati a – 253°C e riempiti con idrogeno liquidi che alimenta l’imbarcazione.

Bill Gates, 64 anni, ama fare le vacanze a bordo di uno yacht ma Aqua è il primo che ha effettivamente acquistato, avendo preferito sempre noleggare le imbarcazione durante i suoi viaggi estivi nel Mediterraneo. Aqua dovrebbe essere pronto nel 2024.

Per quanto riguarda il meccanismo di alimentazione dello yacht, l’idrogeno viene pompato attraverso un tipo speciale di pila a combustibile che lo converte in elettricità, emettendo solo acqua che così può essere pompata in sicurezza nell’oceano.

Aqua può raggiungere i 17 nodi di velocità (circa 30 chilometri orari) e percorrere 6mila chilometri prima di dovere fare rifornimento, ovvero la distanza che c’è tra New York e Southampton, nel Regno Unito.

Insomma, Bill Gates ha dimostrato che un mondo con un energia alternativa e ambientale esiste. Anche se ancora molto costosta…