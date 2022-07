Si chiamava Oriana Pepper

Una pilota apprendista di 21 anni è morta dopo essere stata punta da una zanzara sulla fronte. Oriana Pepper, originaria di Bury St Edmunds, città della contea di Suffolk, in Inghilterra, ha sviluppato un’infezione che si è diffusa al cervello e che non le ha dato scampo.

La 21enne stava per diventare una pilota di linea, avendo da poco superato gli esami di teoria a Oxford per easyJet e si era recata in Belgio per gli step successivi. Stando a quanto ricostruito, ad Anversa la ragazza è stata punta da una zanzara sulla fronte ed è stata ricoverata in ospedale il 7 luglio dello scorso anno dopo che l’infezione si era diffusa. I medici le avevano prescritto degli antibiotici ma senza alcun esito positivo.

Due giorni dopo, Oriana è collassata davanti al suo ragazzo, James Hall, che l’ha portata in ospedale d’urgenza. Il cuore della giovane donna, però, ha smesso di battere il 21 luglio.

Nigel Parsley, coroner senior di Suffolk, mercoledì scorso, 5 luglio, ha riferito che la pilota è deceduta “a causa di una grave infezione causata da una puntura di insetto sulla fronte”. “L’infezione – ha aggiunto – è penetrata nella pelle di Oriana in seguito alla puntura di un insetto, raggiungendo l’arteria carotidea e provocando così emboli settici al cervello”. Il medico legale che ha eseguito l’autopsia ha affermato: “Non ho mai visto un caso come questo. Una tragedia sfortunata per una giovane donna che aveva davanti a sé una vita e una carriera meravigliosa”.

I genitori di Oriana Pepper, Tristan e Louisa, hanno dichiarato che la figlia “non amava nient’altro che volare insieme al padre e al fratello Oliver, anche lui apprendista pilota di linea”. Oriana descriveva il volo come “un ufficio in cielo tra le nuvole”.