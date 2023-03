Cosa dice la leggenda

Le zeppole di San Giuseppe sono un dolce tipico della tradizione italiana, in particolare della Campania e di Napoli, consumato soprattutto durante la festa di San Giuseppe il 19 marzo.

L’origine delle zeppole di San Giuseppe è legata alla tradizione religiosa cattolica. San Giuseppe, il padre terreno di Gesù, è venerato in Italia come patrono dei lavoratori e dei padre di famiglia. La festa di San Giuseppe, come scritto, cade il 19 marzo (quindi, domani), e in questo giorno viene celebrata la figura del Santo e la sua importanza nella vita quotidiana delle persone.

La leggenda vuole che in origine le zeppole di San Giuseppe fossero un dono dei contadini ai frati nel giorno della festa di San Giuseppe. Le zeppole erano fatte con gli ingredienti a disposizione, come farina, uova, zucchero e olio, e venivano poi offerte ai poveri come segno di devozione e carità.

Con il passare del tempo, le zeppole di San Giuseppe sono diventate un dolce tipico della cucina campana, e sono preparate in diverse varianti a seconda della zona.

La ricetta delle zeppole di San Giuseppe

Ingredienti per la pasta choux:

125 g di farina 00

100 ml di acqua

100 ml di latte

80 g di burro

1 pizzico di sale

4 uova

Ingredienti per la crema pasticcera:

500 ml di latte intero

4 tuorli d’uovo

100 g di zucchero

50 g di farina

scorza di limone o vaniglia

Per la finitura:

amarene sciroppate

scorza d’arancia candita

zucchero a velo

Preparazione:

In una pentola, portare a ebollizione acqua, latte, burro e un pizzico di sale. Aggiungere la farina e mescolare energicamente fino a ottenere una palla liscia che si stacca dai bordi. Togliere dal fuoco e far raffreddare per qualche minuto. Aggiungere le uova una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta. La pasta dovrà risultare morbida e liscia. Mettere la pasta in una sac à poche con la bocchetta stellata e formare delle ciambelline di pasta su una teglia rivestita di carta forno. Cuocere le zeppole in forno a 180°C per circa 20-25 minuti o fino a quando saranno dorate e gonfie. Per la crema pasticcera, portare il latte a ebollizione con la scorza di limone o la vaniglia. In una ciotola, sbattere i tuorli d’uovo con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungere la farina e mescolare bene. Rimuovere la scorza di limone dal latte e versarlo nella ciotola con i tuorli, mescolando continuamente. Rimettere la crema sulla fiamma e cuocere a fuoco medio-basso fino a quando si addensa. Togliere dal fuoco e far raffreddare. Con una sac à poche, farcire le zeppole con la crema pasticcera e decorare con amarene sciroppate, scorza d’arancia candita e zucchero a velo.