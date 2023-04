Tanto dolore tra i medici e sanitari e soccorritori del 118. In tanti piangono per la morte improvvisa di Salvo Petta di 45 anni. Una malattia se l’è portato. Tantissimi i messaggi di cordoglio di tanti amici, colleghi che ne hanno sempre apprezzato l’umanità e la competenza nel lavoro svolto.

L’amministrazione di Palazzo Adriano

“È venuto a mancare l’amico Salvatore Petta, con forza e determinazione ha combattuto per anni una grande battaglia che purtroppo non è riuscito a vincere. Salvo era un Padre amorevole, un Uomo, un Marito modello, un Fratello. Salvo è stato per la comunità Palazzese un Figlio premuroso sempre a disposizione. Fino alla fine ha onorato il suo lavoro, lui, era un soccorritore del 118, e né andava fiero. Anche nel buio periodo del Covid ha prestato servizio senza paura mettendo a rischio la vita, viste le sue precarie condizioni di salute, ma lui era così, amava essere utile e aiutare chi era in difficoltà. La notizia della sua scomparsa oggi ci getta nello sconforto, la rabbia per la perdita di un giovanissimo che prematuramente viene strappato agli affetti di Casa. Ma…forse la sua è stata una chiamata, un Angelo venuto in prestito alla vita terrena. Chi lo sa….Siamo in lutto, è a lutto un’intera comunità che si appresta alla settimana Santa senza uno dei suoi Uomini migliori. L’ Amministrazione comunale si stringe al dolore della Famiglia, in particolare al dolore della Moglie Alessandra, nostra Presidente del Consiglio Comunale, della Sorella Nicoletta impiegata comunale, e del piccolo Andrea. Riposa in Pace TOTÒ”.

Il ricordo di amici e colleghi

“Caro Salvo Petta fai buon viaggio collega R.I.P. Oggi aver ricevuto questa notizia un dispiacere immenso. Un giorno parleremo di nuovo di Politica amico mio. Tutto il 118 perde un altro Angelo del soccorso”, scrive Mario.

“La vita è tanto ingiusta alle volte , oggi ci lascia un grande Amico, – scrive Germana – ricorderò sempre la prima guardia medica a Palazzo Adriano insieme dove mi rassicuravi che era un posto tranquillo e potevo contare sul tuo appoggio e così è sempre stato ! ciao Salvo Petta il tuo sorriso e la tua bontà d’animo mancheranno a tutti ,fai buon viaggio”.

“Grande uomo, grande amico non ci vedevamo spesso, ma ogni volta che accadeva era sempre una gran festa. Caro Salvo Petta, mi mancherà il tuo sorriso, la tua generosità, la tua pronta disponibilità e la forza ed il coraggio che hai dimostrato di avere fino alla fine – dice Totò – La tua assenza fisica sarà dura da sopportare, principalmente per i tuoi cari, ma sono sicuro che vivrai per sempre nei loro cuori ed in quelli di tutti noi. Riposa in pace caro”.

Vicino nel dolore porgo le mie più sentite condoglianze ai familiari — triste. Oggi abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa di un nostro giovane concittadino ,amico di tutti e nostro collega di lavoro: Salvo Petta .Nn ci sono parole che bastino x descrivere il vuoto che lascerà,specialmente alla moglie e al figlio ,alla sorella e parenti. Tutta la comunità si stringe attorno alla sua famiglia e le fa le più sentite e affettuose condoglianze pregando il Signore affinché le dia la forza e il coraggio di andare avanti. Ciao Salvo ,fai un buon viaggio ,che il Signore possa accoglierti in Paradiso e possa gioire insieme agli angeli e ai Santi. R.I.P