Partenza e arrivo da piazza Bologni domani, festa della Liberazione

Sono Alessio Terrasi (Parco Alpi Apuane) e Vincenzo Agnello (Casone Noceto Parma) le stelle della 2a edizione del Trofeo Equilibra Running Team, in programma domani, festa della Liberazione, a Palermo.

Partenza e arrivo da piazza Bologni, tre giri (per un totale di circa 10 chilometri) di un percorso immerso nel centro storico di Palermo, tra i Quattro Canti, via Maqueda, piazza Verdi, piazza del Parlamento e corso Vittorio Emanuele. Terrasi, neo campione regionale assoluto dei 10000 su pista della Toscana, se la dovrà vedere con l’amico e rivale Agnello che proprio domenica scorsa, a Marina di Carrara, lo ha preceduto di sei secondi.

Spettacolo dunque assicurato lungo il percorso “battezzato” dall’Unesco. In seconda battuta Lucio Cimò (Universitas Palermo), Giuseppe Laudicina e Giuseppe Paratore (L’Atleta Palermo), Carlo Riboty della Mimmo Ferrito. Tra le donne favorita Alessandra Corvaia, tesserata per la società organizzatrice l’Equilibra Running Team, che se la dovrà vedere con la compagna di squadra Loredana Marrone, Filippa Lascari e Adriana Russo (Universitas Palermo). Circa 150 gli atleti iscritti alla gara con la categoria più numerosa, al maschile, che sarà la SM45 con 22 atleti al via, seguita dalla SM50 con 20.

Al femminile due le categorie più rappresentate, la SF40 e la SF45 con 6 atlete al via. I podisti più giovani in gara sono Davide Santangelo di 24 anni e Laura Civiletti di 26. I meno giovani, Giuseppe Mosso 76 anni e Laura Tagliavia. Trentotto le società presenti a Palermo, la più numerosa è la società organizzatrice l’Equilibra Running Team Palermo con ben 38 atleti iscritti, seguita dall’Amatori Palermo con 16 e dalla Good Race con nove.

Domani auguri a Marco Accardi che festeggerà di corsa il suo compleanno. Ritrovo concorrenti alle ore 8.00, lo start (per tutti) alle 9.45. Lo scorso anno a vincere il trofeo furono Yuri Floriani e Barbara Bennici.