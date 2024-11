Il corpo restituito alla famiglia

È stata eseguita l’autopsia sul corpo di Vincenzo Compagnone, il giovane di 21 anni deceduto nei giorni scorsi all’Ismett di Palermo a seguito delle gravi lesioni riportate in una caduta da un’altezza di 6 metri dalla scogliera di Terrasini, nei pressi del porto.

La Procura, al termine delle prime indagini, ha deciso di disporre l’esame autoptico per chiarire le cause della tragica caduta, avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 ottobre. Entro 60 giorni sarà consegnata la relazione medico-legale basata sulle analisi dei campioni prelevati dai tessuti della vittima.

Le prime indiscrezioni

Le prime indiscrezioni suggeriscono che non siano stati rilevati segni evidenti di violenza sul corpo di Compagnone, se non quelli compatibili con l’impatto della caduta. Tuttavia, sarà necessario attendere l’esito definitivo delle analisi per dissipare ogni dubbio su quanto accaduto.

La salma a casa della nonna

Il corpo è stato consegnato ai familiari e ora si trova nella casa della nonna della vittima, Nel centro di Terrasini. Qui, come riportato da PartinicoLive.it, un continuo via vai di amici e parenti si raduna per dare l’ultimo saluto al giovane. I funerali si svolgeranno venerdì 22 novembre alle ore 14 presso la chiesa della Provvidenza, che domina il porto.

Vincenzo è morto dopo settimane di agonia

Vincenzo Compagnone, il 21enne che lo scorso ottobre era rimasto vittima di un drammatico incidente, precipitando da una scogliera è morto lo scorso 16 novembre nonostante l’incredibile forza d’animo con cui ha affrontato le ultime settimane, non ce l’ha fatta.

Il messaggio del sindaco di Terrasini

La notizia è stata data dal primo cittadino di Terrasini, Giosuè Maniaci, con un post su Facebook. “È sempre difficile trovare le parole giuste – scrive Maniaci – per comunicare una notizia del genere. Un altro angelo di questa comunità che vola via.

Noi vogliamo solamente stringerci con tutto il calore e la vicinanza possibile al dolore dei genitori, dei familiari e degli amici del nostro giovane concittadino Vincenzo Compagnone. Di Vincenzo – continua il sindaco – ricorderemo il suo sorriso e la voglia di vivere, ha lottato fino alla fine nonostante i tanti interventi subiti in poco tempo. Resterai sempre nei ricordi e nel cuore della nostra comunità”.

