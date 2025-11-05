Prosegue il percorso di transizione ecologica della mobilità cittadina. Lo scorso 21 Ottobre, il Comune di Palermo e l’AMAT hanno annunciato l’avvio dei lavori per l’installazione di 44 nuove centraline di ricarica per autobus elettrici all’interno dell’autoparco di via Roccazzo, che si aggiungono alle 2 già in funzione.

A distanza di pochi giorni, gli interventi sono ormai in fase avanzata: una volta terminato il collaudo, previsto entro la fine del mese, le centraline saranno in grado di ricaricare simultaneamente 60 autobus elettrici, acquistati grazie ai fondi del PNRR. Per la città di Palermo è un passo molto importante nel progetto di modernizzazione del trasporto pubblico cittadino, vi sarà un ulteriore salto di qualità nel Febbraio 2026, con l’arrivo di altri 65 autobus elettrici. Una flotta complessiva di 125 mezzi a emissione zero, destinata a cambiare il volto della mobilità palermitana. Parallelamente, l’AMAT pubblicherà in settimana la graduatoria della selezione per l’assunzione di nuovi autisti in apprendistato: una misura che porterà a un rafforzamento dell’organico e un miglioramento del servizio con circa 80 nuove unità operative.

“Questa nuova dotazione infrastrutturale rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso che l’amministrazione comunale sta portando avanti per una mobilità sempre più sostenibile, moderna e rispettosa dell’ambiente. L’ingresso dei nuovi autobus elettrici, insieme al potenziamento dell’organico AMAT, ci consente di migliorare concretamente la qualità del servizio offerto ai cittadini e al tempo stesso di guardare al futuro con una visione più verde e responsabile” ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

Soddisfatto anche il presidente di AMAT, Giuseppe Mistretta, che in merito all’intervento ha affermato «L’arrivo delle nuove centraline e l’imminente entrata in servizio di 60 autobus elettrici rappresentano una svolta per AMAT e per la mobilità palermitana. Si tratta di un investimento strategico che migliorerà l’efficienza del trasporto pubblico, ridurrà le emissioni inquinanti e renderà l’azienda più competitiva. L’ampliamento dell’organico con 80 nuovi autisti è un altro tassello fondamentale per garantire un servizio puntuale e capillare».

Con i primi bus elettrici pronti a entrare in servizio, Palermo accelera verso una mobilità più sostenibile, in linea con le principali città europee.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.