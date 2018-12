il 10 dicembre all'auditorium rai

Un evento pensato per i “70 anni dei diritti umani”: l’associazione Marco Sacchi – con il patrocinio del Comune di Palermo, l’Ordine dei Medici di Palermo e l’Associazione Italiana Donne Medico di Palermo – , lancia l’iniziativa per Lunedì 10 dicembre, a partire dalle 15, all’Auditorium Rai (viale Strasburgo, 19).

Una occasione per riflettere sui valori della società contemporanea e sull’attualità della Dichiarazione Universale dei diritti umani, che compie 70 anni, con l’esplicito obiettivo di non abbassare la guardia sul fronte dei diritti, da conquistare e difendere ogni giorno.

“Andremo oltre un semplice ricordo, oltre una semplice lettura – spiega Rosalba Muratori, presidente dell’Associazione. Non bisogna dimenticare quanto è stato conquistato, quello che c’è da conquistare e quanta strada c’è ancora da fare. Il 10 dicembre 1948 si celebra la centralità dell’essere umano, il diritto a vivere in un mondo sano, giusto, in pace. Un messaggio di fondamentale importanza, oggi più che mai. ”

Gli studenti dell’Istituto Magistrale Regina Margherita Palermo, attori, pazienti, medici e amici dell’associazione Marco Sacchi leggeranno i trenta articoli della Dichiarazione Universale. Dopo il reading si affronteranno temi legati all’ambiente, alla salute e alla giustizia attraverso vari strumenti narrativi, dal docufilm alla drammatizzazione teatrale.