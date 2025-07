Una tappa importante per la storia del commercio palermitano. L’attività ‘Portacarbone’, della famiglia Favata, presente da ben 82 anni nel cuore del centro storico, “rappresenta un simbolo di resilienza, passione e legame con il territorio”.

L’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha visitato oggi la nuova sede dell’attività in via Maqueda, portando il suo saluto e il sostegno della Regione Siciliana a una realtà imprenditoriale che ha saputo rinnovarsi nel tempo senza mai perdere la propria identità. “Portacarbone è molto più di un’attività commerciale: è la storia di una famiglia e, allo stesso tempo, un pezzo della storia di Palermo. Celebrare 82 anni di attività è un traguardo straordinario, che parla di sacrifici, dedizione e amore per la nostra terra”. Ha dichiarato l’assessore Tamajo. “In un momento in cui tanti giovani e imprenditori decidono di investire in Sicilia, è fondamentale valorizzare esperienze come questa, che coniugano tradizione e innovazione. La Regione continuerà a sostenere chi, come Portacarbone, sceglie di credere nel futuro della nostra città e dei nostri quartieri storici”. Ha aggiunto.