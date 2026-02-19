La Polizia di Stato ha tratto in arresto un quattordicenne palermitano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico durante un servizio di controllo del territorio effettuato nei giorni scorsi in orario pomeridiano.

I poliziotti hanno individuato il giovane in via Paolo Emiliani Giudici mentre sostava sulla sede stradale con atteggiamento sospetto. Alla vista della volante, il minore ha tentato di allontanarsi velocemente per evitare il controllo, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. Durante l’accertamento, l’evidente stato di tensione del ragazzo ha spinto gli operatori a eseguire una perquisizione personale.

All’interno di una tracolla i poliziotti hanno rinvenuto un involucro con 20 infiorescenze di marijuana, un pacchetto contenente 5 dosi di hashish e 70 euro in contanti. Un’ulteriore verifica ha permesso di scoprire altra droga occultata nelle parti intime: si trattava di una busta con 8 dosi di marijuana e 16 involucri di hashish confezionati in carta opaca.

Tutta la sostanza stupefacente e il denaro, ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati sequestrati. Il quattordicenne è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’autorità competente, è stato trasferito presso il centro di prima accoglienza Malaspina di Palermo.