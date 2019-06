Un bacio appassionato tra le due ragazze

La cantante Antonella Lo Coco diventata celebre per la sua partecipazione ad X Factor si è resa protagonista di una proposta d’amore in diretta TV. L’artista di Porticello ha partecipato al talent show “All Together Now”, condotto da Michelle Hunziker su Canale 5 e ha lasciato tutti di stucco con la sua dichiarazione d’amore con bacio incluso alla sua compagna Elisa.

Una proposta d’amore in piena regola con la quale Antonella Lo Coco ha fatto sapere di essere in procinto di convolare a nozze con la fidanzata. Le due ragazze si sono baciate e hanno commosso il pubblico di Canale 5. “Voi – ha detto la conduttrice emozionata – dovete essere felici. Voglio dire una piccola cosa. Molti a casa si sono stupiti per questo perché viviamo ancora in una società piena di cliché, dove nasce sempre il pregiudizio. Ad “All Together Now” è una parola bandita. L’amore non ha una categoria, l’amore ha tanti colori, come la musica. Auguri ad Antonella ed Elisa”.