il 20 dicembre la presentazione

Il maestro presepiale Rocco Chinnici in collabborazione con la Parrocchia e l’amministrazione Comunale, realizza a Belmonte Mezzagno il presepe vivente più grande d’Europa.

Il prossimo 20 dicembre alle ore 15:30 presso i locali della Parrocchia SS Crocifisso, si svolgerà una conferenza stampa per presentare l’evento.

Interverranno il Vicario Episcopale Mons Calogero D’Ugo Parroco della Comunità, il Sindaco dott. Salvatore Pizzo e il maestro Rocco Chinnici vincitore di sei premi per “Il presepe vivente più bello d’Italia”. In occasione della conferenza stampa si metteranno in scena alcuni quadri del presepe.