Domenica 27 settembre in via Federico Ferrari Orsi, nella II Circoscrizione del Comune di Palermo, si svolgerà la manifestazione “A casa sereni, coloriamo la sicurezza”, organizzata dall’associazione “Domenico Schiavo APS”, presieduta da Rosario Schiavo, con la compartecipazione delle istituzioni locali, il coinvolgimento delle realtà associative, culturali e sociali del territorio e il patrocinio del Comune di Palermo.

Una giornata dedicata alle famiglie, ai bambini e ai giovani con momenti di divertimento e socializzazione ma anche di riflessione sui temi della sicurezza stradale, della legalità, della cultura e della valorizzazione del territorio.

L’obiettivo è creare momenti di aggregazione e comunità e diffondere la cultura della sicurezza.

La prima parte della manifestazione dalle 17:00 alle 20:00 sarà dedicata ai più piccoli e alle famiglie, con attività pensate per favorire partecipazione, socializzazione e condivisione.





Alle ore 21 avrà inizio la serata, condotta dalla giornalista Anna Cane.

Dopo la magia e l’animazione del mago Max, saranno presentate al pubblico la figura di Domenico Schiavo e le attività realizzate dall’Associazione a lui intitolata.

Seguiranno le esibizioni della scuola di ballo The King of Dance, momenti artistici e culturali.

L’assessore comunale alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti e il presidente della II Circoscrizione, Giuseppe Federico, premieranno le eccellenze del territorio, realtà e personalità che si sono distinte nel lavoro e nella vita: Roberto Pennino; Fratelli Contorno; Tardivo di Ciaculli; Centro di Accoglienza Padre Nostro; Damiano Di Fazio.

Durante la serata sarà affrontato il tema della sicurezza stradale e della prevenzione, attraverso un confronto istituzionale rivolto in particolare ai giovani. È prevista la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, tra cui: On. Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità; Tiziana D’Alessandro, consigliere comunale di Palermo; Germana Canzoneri, consigliere comunale di Palermo; Giuseppe Federico, presidente della II Circoscrizione; Giovanni Teresi, vicepresidente della Fondazione Emanuele Teresi.





Il confronto sarà orientato alla sensibilizzazione sui comportamenti corretti alla guida, sulla prevenzione degli incidenti stradali e sull’importanza del rispetto delle regole, con particolare attenzione ai giovani.

A seguire sarà affrontato il tema dell’edilizia popolare e della valorizzazione del territorio attraverso l’arte, con particolare riferimento all’esperienza dei murales dello Sperone e al ruolo che l’arte può assumere nei processi di rigenerazione urbana e sociale. È previsto il coinvolgimento di Antonio Rini, assessore comunale alla Cultura e Pippo D’Ippolito, direttore generale della Fondazione Federico II.





L’obiettivo è raccontare come cultura, arte, scuola e istituzioni possano contribuire insieme alla valorizzazione dei quartieri e alla costruzione di una maggiore identità e senso di appartenenza alla comunità.

La manifestazione si concluderà con un momento di spettacolo e allegria con il cabaret dei 4 Gusti.

Ingresso gratuito

Luogo: via Federico Ferrari Orsi, via Federico Ferrari Orsi, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 17:00

Artista: 4 GUSTI

Prezzo: 0.00

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