Un improvviso rogo ha fatto scattare l’allarme nella mattinata di oggi a Trappeto, nel Palermitano, impegnando diverse squadre dei Vigili del Fuoco. L’intervento è iniziato intorno alle ore 8:00, quando le fiamme sono divampate all’interno di un’abitazione situata in viale Salvatore Vitale, attirando l’attenzione dei residenti della zona.

Il personale del 115, giunto tempestivamente sul posto, ha individuato il focolaio in un locale verandato situato al primo piano dell’edificio. Grazie alla rapidità delle operazioni di spegnimento, i soccorritori sono riusciti a domare il rogo prima che potesse estendersi al resto della struttura o coinvolgere le proprietà adiacenti, mettendo in sicurezza l’intera area interessata.

Fortunatamente, l’incidente non ha causato danni a persone e non si registrano feriti o intossicati tra gli occupanti della casa o i vicini di casa. Una volta concluse le operazioni di bonifica e il raffreddamento dei locali, i tecnici dei Vigili del Fuoco hanno avviato i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento le cause che hanno innescato la scintilla iniziale restano in fase di accertamento. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, dal possibile cortocircuito elettrico al malfunzionamento di un elettrodomestico presente nel locale verandato.