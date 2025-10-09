Momenti di paura questa mattina allo Zen di Palermo. Una rivendita dello street food. I vigili del fuoco è andata in fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco in via Luigi Einaudi per spegnere il rogo che ha distrutto una struttura in lamiera dentro cui c’erano anche tre bombole di gas. Sono intervenuti gli agenti di polizia e gli agenti della polizia municipale.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti, preoccupati per la puzza di bruciato e per la colonna di fumo nero che si è alzata dalla baracca che si trova vicino a un condominio. Appena arrivati i vigili del fuoco hanno iniziato a circoscrivere le fiamme, scoprendo solo dopo che all’interno della struttura c’erano le bombole.

Dopo aver messo in sicurezza l’area, le squadre antincendio hanno completato il lavoro in attesa dell’arrivo della ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle bombole. Non è chiaro se la baracca sia abusiva o meno, ma per scoprirlo bisognerà attendere l’esito degli accertamenti affidati alla polizia municipale.

Non c’è pace nel quartiere Zen dove la scorsa notte alcuni residenti hanno sentito esplodere diversi colpi di pistola. Nonostante le segnalazioni, le forze dell’ordine non hanno rilevato nulla di particolare né hanno trovato i bossoli dei colpi esplosi o fori nelle pareti o nelle abitazioni.

Ieri mattina sono stati registrati attimi di tensione in via Fausto Coppi, vicino alla chiesa, nel corso di alcune perquisizioni effettuate dai carabinieri in case e box alla ricerca di armi e droga. Durante l’attività qualcuno avrebbe cercato di ostacolare i carabinieri tentando di scagliarsi contro di loro.