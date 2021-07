lunedì 26 luglio

A Geraci Siculo “I Cantieri dell’identità”, il convegno dedicato ai borghi di Sicilia

Parteciperà anche l’assessore regionale Alberto Samonà. Obiettivo è valorizzare i “gioielli” siciliani

Ma anche tentare di mettere in rete le identità locali della nostra Isola

All’ex convento dei padri agostiniani di Geraci Siculo (Pa) l’incontro su “I cantieri dell’identità” dedicato ai paesi, borghi e piccole patrie di Sicilia. Un evento è promosso dalla Regione siciliana, assessorato beni culturali e identità siciliana in collaborazione con il comune di Geraci Siculo.

Tanti sindaci del comprensorio a confronto

Appuntamento lunedì 26 luglio. In programma l’introduzione dell’assessore regionale ai beni culturali ed identità siciliana Alberto Samonà e le relazioni di Pippo Simone, vice presidente nazionale dei Borghi più belli d’Italia e Salvatore Bartolotta, coordinatore regionale dei Borghi più belli d’Italia. A moderare l’evento sarà Fulvia Toscano, responsabile del progetto “I cantieri dell’Identità”. Ci saranno anche diversi sindaci dei comuni della provincia di Palermo al fine di mettere a valore le esperienze delle “piccole patrie” di Sicilia.

Via a circuito virtuoso di sinergie e collaborazioni

Si tratta di un progetto nato l’anno scorso per valorizzare i piccoli centri siciliani, voluto da Samonà. L’obiettivo è monitorare e mettere in rete, in un circuito virtuoso di sinergie e collaborazioni, le identità locali siciliane, con particolare riferimento ai paesi con una popolazione inferiore ai diecimila abitanti. “Lo scopo – dice – è muovere dalla nostra storia e della nostra tradizione, che oggi più che mai si esprime nell’identità dei luoghi e che diventa scommessa per il futuro. In questo, i paesi, i borghi, cioè le cosiddette “piccole patrie di Sicilia”, hanno un compito fondamentale che va oltre alla tutela dell’esistente, per guardare a una grande progettualità che sia in grado di tradursi in “economia culturale”. Il fascino di luoghi unici, di borghi medievali ancora poco conosciuti, è ciò che ha spinto alcuni paesi siciliani ad aggiudicarsi negli ultimi anni importanti riconoscimenti nazionali e internazionali. Il futuro della Sicilia passa per la valorizzazione del cuore pulsante rappresentato dai nostri borghi”.

Geraci riferimento del turismo sostenibile

“Siamo lieti di essere parte attiva di un progetto che la Regione siciliana ha specificamente dedicato ai piccoli centri – afferma il sindaco Luigi Iuppa – Lo svolgimento di questo importante convegno nella nostra Geraci dimostra che il nostro impegno va nella direzione di fare del nostro Comune un punto di riferimento per il turismo sostenibile e la promozione culturale dei piccoli borghi. Sono sicuro che sarà una importante occasione di confronto e di crescita per sindaci, amministratori, imprenditori e cittadini che, avendo a cuore il destino dei nostri paesi, raggiungeranno Geraci per prendere parte al convegno”.