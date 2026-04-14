L’associazione Archeoclub d’Italia con sede a Gratteri, in collaborazione con l’associazione MusicaMente di Palermo, presenta “Luce d’Oriente” un concerto narrato che pone al centro la forza evocativa della musica sacra delle tradizioni cristiane d’Oriente.

L’appuntamento è il 18 aprile, alle 18.30, alla chiesa di Santa Maria di Gesù a Gratteri.

Cuore dell’evento sarà l’esecuzione musicale del coro Svete Tikhij, diretto dal maestro Irina Nedoschivkina Nicotra, ensemble specializzato nell’interpretazione del repertorio liturgico orientale. Il concerto offrirà un percorso sonoro di grande suggestione, attraverso canti che spaziano tra tradizione slava, greca, bulgara e georgiana, restituendo al pubblico un patrimonio musicale di rara esecuzione in Occidente.





Il programma si sviluppa attorno al tema della resurrezione, fulcro della spiritualità pasquale, con l’esecuzione di inni, tropari, canti battesimali e composizioni di autori come il compositore russo Milij Alekseevič Balakirev e Dmitry Bortniansky, compositore ucraino. Le voci del coro daranno vita a un tessuto sonoro denso e meditativo, capace di evocare la dimensione rituale della liturgia orientale, in cui il canto non è semplice accompagnamento, ma forma viva del rito stesso.

Accanto alla musica, la narrazione dell’etnomusicologa Maria Rizzuto (dell’università degli Studi di Palermo) accompagnerà l’ascoltatore, offrendo chiavi di lettura sui significati simbolici, linguistici e spirituali dei brani, in un dialogo continuo tra parola e suono.





Il coro Svete Tikhij, fondato a Palermo nel 2014, riunisce cantori italiani e slavi e si distingue per l’accurata ricerca e valorizzazione di repertori liturgici e paraliturgici poco conosciuti. L’ensemble ha sviluppato negli anni una significativa attività concertistica in importanti contesti culturali e religiosi, proponendo un’esperienza musicale autentica e profondamente immersiva.

“Luce d’Oriente” si configura così come un vero e proprio viaggio musicale e spirituale, capace di trasportare il pubblico nelle atmosfere solenni e luminose della tradizione cristiana orientale, attraverso la potenza espressiva del canto corale.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Luogo: Gratteri

Tipo evento: Concerto

Ora: 18:30

Artista: Coro Svete Tikhij

Prezzo: 0.00

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