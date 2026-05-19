Sabato 23 maggio alle ore 18.00 presso la galleria d’arte Studio 71 (via V. Fuxa 9) a Palermo, sarà presentato il nuovo libro di Vinny Scorsone dal titolo:

Rebecca e la custode della Bellezza

Il libro, edito da “Ilglomerulodisale”, si innesta perfettamente all’interno della giornata della legalità. Nel romanzo, che appare come una lunga fiaba filosofica che affonda le radici nell’attualità, bene (Bellezza) e male (distruzione e aridità) si contrappongono di continuo.





Rebecca, una ragazza adolescente, cercherà, costantemente, di rispondere ad una domanda apparentemente semplice: “Cos’è la Bellezza?”. Solo capendolo potrà dare, infatti, nuovamente una speranza alla popolazione di quell’affascinante mondo parallelo denominato Giburt.

Nel suo lungo viaggio in un mondo “altro”, la ragazza si troverà ad attraversare cinque regni scontrandosi con realtà a lei sconosciute: morte, amore tossico, migrazione, identità sessuale etc.





Il romanzo è accompagnato da alcune fotografie realizzate dal fotografo pugliese Nico Nardomarino che saranno proiettate durante la presentazione.

Dialogheranno con l’autrice: Franca Alaimo (che ha curato la prefazione), Concetta Amella e Salvo Ferlito. La lettura dei brani, tratti dal libro, sarà curata da Francesca Ciaccio.

Luogo: galleria Studio 71, via V. Fuxa, 9, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00

Artista: Vinny Scorsone

Prezzo: 0.00

Info:

All’interno della serata sarà possibile vedere le foto di Nico Nardomarino che accompagnano il libro e ascoltare alcuni brani interpretati da Francesca Ciaccio

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