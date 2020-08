Mancano 80 aule per consentire l’inizio dell’anno scolastico a Palermo. E’ quanto emerso nel corso della ricognizione fatta dagli assessori comunali.

“La ricognizione e gli incontri svolti in queste settimane hanno evidenziato la necessità di individuare, per poter iniziare l’anno scolastico nel pieno rispetto delle prescrizioni sul distanziamento per la prevenzione del Covid-19, circa 80 aule per un totale di circa 1.300 bambine e bambini – spiegano l’assessore alla Scuola Giovanna Marano e l’assessore alla Manutenzione degli immobili comunali, Scuole e Impianti Sportivi, Maria Prestigiacomo

– E’ una situazione in continua evoluzione, anche per la disponibilità che si sta manifestando in queste ore di strutture ecclesiali, come avvenuto per l’Istituto “Nicolò Garzilli – Trinacria”.

Gli uffici stanno inoltre verificando le manifestazioni di interesse pervenute con le offerte di locali da locare. Un’attività di controllo che evidentemente deve essere meticolosa tanto sotto il profilo della qualità delle strutture quanto sotto il profilo amministrativo.

Un prossimo momento per fare il punto della situazione e rappresentare il lavoro svolto dagli Uffici sarà la prossima riunione del Consiglio comunale il 31 e poi un ulteriore momento di confronto e aggiornamento con tutti gli uffici interessati alla fine della prossima settimana”

Istituti coinvolti: Franchetti, Rapisardi – Garibaldi Gentili-Pitrè Piazzi-Giovanni XIII Verdi

Carducci-Leonardo da Vinci

Ipotesi di soluzione a cui sta lavorando con Assessorato Regionale e Miur comprendono gli affitti (in corso la valutazione delle manifestazione di interesse arrivate) più l’utilizzo di strutture ecclesiali a seguito di accordo tra Anci, Regione e Conferenza episcopale.

L’Istituto “Nicolò Garzilli – Trinacria” ha trovato propri oggi soluzione con accordo fra Comune, scuola e Parrocchia “Regina Pacis” che si trova proprio di fronte l’istituto.