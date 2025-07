Il tempo medio è di 109 giorni

In quanti giorni si vende un immobile? A questa domanda ha risposto l’ufficio studi del gruppo Tecnocasa: i tempi di vendita nelle grandi città, a gennaio 2025, sono di 109 giorni. Si tratta di un dato simile a quello registrato un anno fa (108 giorni).

I tempi città per città: a Palermo 128 giorni per vendere un immobile

A Palermo cttà occorrono 128 giorno per vendere un immobile, mentre in provincia si sale a 137 giornate. Ancora una volta Bologna e Milano si confermano le città più veloci, rispettivamente con 79 e 83 giorni, in aumento di 11 giorni rispetto a un anno fa. I tempi più lunghi si segnalano a Genova, 142 giorni, si conferma così la città in cui occorre più tempo per vendere una casa, seguita da Palermo con 128 giorni. Nelle realtà dell’hinterland delle metropoli occorrono 142 giorni contro i 137 giorni di un anno fa. I tempi di vendita più brevi si segnalano nell’hinterland di Firenze (117 giorni), che migliora di 3 giorni grazie soprattutto al traino del mercato della casa vacanza. A seguire ci sono Verona con 125 giorni e Bologna con 126 giorni. Nei capoluoghi di provincia chi decide di vendere casa deve mettere in conto mediamente 132 giorni, un dato in leggero aumento rispetto a un anno fa quando ne occorrevano 131 giorni.

Tempi di vendita in aumento

In generale si evidenzia un aumento dei tempi di vendita che confermerebbe una maggiore prudenza da parte dei potenziali acquirenti, soprattutto per determinate tipologie immobiliari.Questo incremento, seppur modesto, potrebbe essere caratterizzato da maggiore prudenza da parte degli acquirenti, che tendono a valutare con maggiore attenzione le opportunità di acquisto prima di prendere una decisione. Il settore immobiliare in campo nazionale continua a mostrare sostanzialmente segnali di stabilità ma con alcune differenze tra le diverse aree del Paese.