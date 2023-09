Un palermitano di 26 anni è stato arrestato per furto di autoradio. E’ successo in via Thaon di Ravel alla Fiera del Mediterraneo, quando un giovane è stato colto in flagrante dai carabinieri.

In pieno giorno il ladro ha sfondato il vetro posteriore di un’Alfa Romeo posteggiata, è entrato nella macchina, ha strappato l’impianto dal cruscotto e stava per scappare. I militari del nucleo radiomobile, che l’hanno immediatamente bloccato e arrestato per furto aggravato.

Ma dall’inizio dell’anno episodi di microcriminalità simili hanno alimentato una preoccupante escalation. Altri furti di autoradio si sono registrati alla Zisa, a Mondello e dalle parti della stazione centrale.

Pochi mesi fa l’auto di una donna che aveva accompagnato il padre in ospedale è stata saccheggiata vicino al Civico, aveva lasciato il mezzo nel posteggio riservato ai disabili e l’autoradio, al suo ritorno, non c’era più.