Uno spettacolo che mette in scena una riflessione potente sulla lotta tra libertà individuale e potere. La compagnia teatrale Araldo del Vespro porta sul palco un altro capolavoro di Luigi Natoli, “Fra’ Diego La Matina”.

L’opera, nuova produzione inserita nella rassegna “Radici” della stagione teatrale 2026, si ispira alla figura del frate siciliano che si ribellò all’Inquisizione uccidendo il suo inquisitore. Una riflessione potente sulla libertà di coscienza e sull’identità religiosa e politica in Sicilia.

Lo spettacolo va in scena domenica 7 giugno, alle ore 21.00, al Teatro Don Bosco Ranchibile (via Libertà, 199).

«Questa nuova produzione è una riflessione scomoda ma necessaria – spiega il regista Giuseppe Bongiorno – Chi ha il diritto di giudicare l’anima altrui? Dove finisce la fede e dove comincia il dominio? La vicenda di Fra’ Diego La Matina, realmente documentata, ci parla del prezzo estremo che può richiedere la libertà di coscienza, e al tempo stesso ci restituisce una pagina dimenticata della storia siciliana: l’agonia di un popolo sotto il dominio teocratico e la voce isolata di chi non ha voluto piegarsi».

A conquistare lo spettatore le scenografie che, sebbene essenziali, sono cariche di tensione; così pure le musiche, oscure, rituali e caratterizzate da suoni ancestrali.

”Fra Diego La Matina” si propone come un’opera di forte impatto civile e teatrale, capace di scuotere il pubblico e di far emergere domande profonde sulla religione, la giustizia, il potere e la verità.

A interpretare Fra’ Diego è Giovanni Mennella. Don Angelo Alvarez è Davide Bongiorno, mentre Alessia Greco dà il volto a Donna Isabella. Ancora nel cast: Alessia Argento è Cristina, Alessandro Ricotta l’Inquisitore Lopez e Marco Pizzimenti veste i panni di Gerlando La Matina. Le coreografie sono di Floriana Sabato.

Accanto ad attori e ballerini professionisti, sul palco recitano anche i ragazzi dell’Accademia Araldo del Vespro, molti dei quali residenti al Capo. La compagnia è infatti un presidio culturale importante nel quartiere perché offre opportunità e attività gratuite a tanti giovani che altrimenti non potrebbero accedere ai percorsi formativi tradizionali, come scuole private di teatro, danza o musica.