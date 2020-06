La donazione di Confartigianato Palermo

Un defibrillatore semiautomatico (Dae) in piazza Madonna delle Grazie a Petralia Soprana (Pa). È stato installato questa mattina grazie a una donazione di Confartigianato Imprese Palermo tramite l’Ancos, la propria associazione di promozione sociale, all’Ente Parco. Un primo passo verso una serie di iniziative che saranno portate avanti durante l’anno, mirate al rilancio dei paesi montani, degli artigiani e delle micro e piccole imprese locali.

Alla cerimonia erano presenti il presidente di Confartigianato Palermo, Giuseppe Pezzati, il commissario straordinario del Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, il sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso, il parroco di Petralia Soprana, don Calogero Falconee il presidente del Paim (Pubblica assistenza InterlandMadonita), Giacomino Tedesco.

“Questo primo passo – ha spiegato Giuseppe Pezzati, presidente Confartigianato Palermo – è la dimostrazione della nostra attenzione verso il mondo produttivo. L’introduzione del defibrillatore in un’area artigianale non è causale, ma rientra nella nostra filosofia di stare sempre al fianco dei nostri artigiani e delle loro famiglie”.

È stato l’Ente Parco ad individuare l’area dove installare il defibrillatore, scegliendo il comune di Petralia Soprana come luogo ideale, in una piazza strategica, una zona artigianale. “La convenzione con Confartigianato – ha detto il commissario–, è finalizzata allo studio e alla realizzazione di progetti e servizi per dare nuove opportunità ai paesi montani ma soprattutto agli artigiani e alle micro e piccole imprese locali. Vogliamo dare risalto alla valenza dei territori, al loro tessuto sociale. L’artigianato e la piccola impresa sono il cuore del sistema produttivo. E proprio per questo il defibrillatore è stato installato in un’area produttiva. Ciò che serve adesso è la formazione, per coloro che potrebbero avere la necessità di utilizzare questo strumento salvavita. Ma abbiamo pensato anche a questo.

Della formazione, infatti,si occuperà il presidente del Paim, Giacomino Tedesco, con dei corsi mirati, destinati a gruppi di volontari: dalle forze dell’ordine ai commercianti, dagli artigiani ai cittadini. Il sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso, ha ringraziato pubblicamente sia Confartigianato Palermo che l’Ente Parco, per aver scelto il proprio comune per la sistemazione del Dae. “Dobbiamo essere una comunità unità – ha detto il sindaco – e la sinergia tra i comuni, pur mantenendo la propria identità territoriale, è indispensabile.

Faremo tesoro della disponibilità di Confartigianato e ci impegneremo nel far percepire ai nostri artigiani proprio l’importanza che un’associazione di categoria ha nei confronti di chi produce ma anche della comunità tutta”.