Giovedì 30 luglio alle ore 11:00 presso l’Aula consiliare del Palazzo comunale di Petrosino (Via X Luglio – Petrosino, TP) si terrà la conferenza stampa di presentazione della 3° edizione del Festival internazionale della canzone italiana “Voci dal Mediterraneo”, organizzato dall’associazione ricreativa culturale Musicultura Eventi e Management e Mediterranean Label con il patrocinio del Comune di Petrosino e del Libero Consorzio comunale di Trapani, con la direzione artistica di Massimo Galfano.

Oltre al direttore artistico saranno presenti il Sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi e la Giunta comunale.

Il festival internazionale si terrà a Petrosino in piazza Biscione dal 7 al 9 agosto 2026.





In occasione della conferenza stampa i giornalisti di radio/tv, giornali e web potranno ritirare il pass e accreditarsi alla sala stampa che nelle tre giornate del Festival assegnerà il Premio della critica in memoria di Toto Cutugno e il Premio Sala Stampa intitolato alla citta di Petrosino.

“Questo bellissimo viaggio chiamato Festival Voci dal Mediterraneo – commenta il direttore artistico Massimo Galfano – nasce per valorizzare la musica italiana nel mondo ma anche il territorio, la storia, la cultura, le bellezze, l’arte culinaria, le spiagge, il mare, i prodotti tipici della città di Petrosino, che per tre giorni sarà capitale della musica, e della nostra amata Sicilia”.





La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Eventi & Management Italia, consentendo a tutti di seguire l’evento in tempo reale da qualsiasi luogo.

Al termine della conferenza stampa, gli ospiti saranno invitati a partecipare a un aperitivo conviviale.

Il Festival Internazionale della Canzone Italiana “Voci dal Mediterraneo” è un evento dedicato alla promozione della musica italiana e alla valorizzazione dei talenti emergenti provenienti dall’Italia e dall’estero. Nato con l’obiettivo di diffondere la cultura musicale italiana in un contesto internazionale, il festival unisce spettacolo, promozione del territorio e scambio culturale, coinvolgendo artisti, operatori del settore, media nazionali e internazionali, radio, televisioni e piattaforme digitali. Dopo il successo delle prime due edizioni, la manifestazione si conferma come un importante appuntamento capace di valorizzare il patrimonio culturale, turistico ed enogastronomico del territorio ospitante, offrendo al pubblico tre serate di musica, ospiti di prestigio e competizione tra brani inediti.

Per tutte le info sul festival:

https://www.vocidalmediterraneofestival.com/

Luogo: Via X Luglio, 1, PETROSINO, TRAPANI, SICILIA

Tipo evento: Conferenza stampa

Ora: 11:00

Artista: Voci dal Mediterraneo

Prezzo: 0.00

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