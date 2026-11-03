Speciale sistema di spazzole simula lo scivolamento come sulla neve

Sugli sci tutto l’anno, anche senza neve. A San Martino delle Scale, nel comune di Monreale, mercoledì 11 novembre 2026 alle ore 12 sarà inaugurata la prima pista in neveplast della Sicilia, un materiale all’avanguardia che grazie ad uno speciale sistema di spazzole simula perfettamente lo scivolamento come sulla neve vera. Il nuovo impianto, battezzato Dream Park San Martino, è stato interamente realizzato dal Gal Terre Normanne in sinergia con i Dipartimenti regionali dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, finanziato con i fondi del PSR Sicilia. Al taglio del nastro saranno, presenti, tra gli altri, l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino e il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono.

La struttura all’aperto sorge in piazzetta Reale, affacciata su una vallata incorniciata dal panorama del Castellaccio. Si compone di una pista da sci e snowboard di 180 metri con un tapis roulant per la risalita. Un’altra area (Tubby) è dedicata alla discesa su ciambelle lungo una pista di 88 metri con due curve paraboliche, più due piste rettilinee da 76 metri ciascuna per sfide di velocità. L’impianto è accessibile ai diversamente abili. Un impianto di illuminazione consentirà la pratica sportiva-ricreativa anche la sera.

“Il parco – dichiara il presidente del Gal Terre Normanne, Marcello Messeri – rappresenta una novità assoluta nel panorama dell’offerta sportiva-ricreativa dell’Isola e sarà un catalizzatore per appassionati di tutte le età in ogni stagione dell’anno. L’impianto è stato pensato, progettato e realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente. Il materiale utilizzato per le piste è eco-sostenibile, completamente riciclabile. L’opera di bonifica e riqualificazione effettuata nell’area coniuga la valorizzazione del patrimonio naturalistico e la promozione della cultura dello sport soprattutto fra i giovani. La struttura – conclude il presidente Messeri – contribuirà a diversificare l’offerta turistica del territorio di Monreale e zone limitrofe e garantirà opportunità di sviluppo, a partire dai posti di lavoro funzionali alle attività sulle piste”.

Dream Park San Martino affianca importanti strutture in neveplast già attive in Italia come la Presolana ski arena 365 a Castione della Presolana (Bergamo), lo Skigarden Val di Sole a Mezzana (Trento) e l’Urban ski lab a Bergamo città, punto di riferimento per le scuole e lo sci di fondo. In Europa, alcune delle strutture più famose sono l’iconico CopenHill a Copenaghen, la pista di Kopaonik in Serbia (la più lunga d’Europa con i suoi 800 metri), oltre ai centri alpini di La Foux d’Allos in Francia e Reiteralm in Austria.

A raccontare l’identità del parco sarà un protagonista speciale: un piccolo riccio, scelto come mascotte e creato per Dream Park Sicily, il nuovo progetto dedicato allo sport e al divertimento che sceglie San Martino delle Scale per proporre un modo originale di vivere il tempo libero.

“L’idea – spiega il direttore tecnico del Gal, Francesco Rossi – è quella di trasformare la passione per la montagna e gli sport invernali in un’opportunità anche per la Sicilia. Ci rivolgeremo tanto agli appassionati quanto a chi desidera avvicinarsi per la prima volta allo sci e agli altri sport di scivolamento”.

Il parco, nella fase di avvio, sarà aperto al pubblico il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. Gruppi, club, scolaresche e associazioni potranno prenotare anche altri giorni della settimana. A regime tutti i giorni. Oltre alle piste, l’impianto è attrezzato con spazi didattici e di promozione degli itinerari delle Terre Normanne, nonché di un locale accoglienza e informazioni, un angolo ristoro e un locale per il servizio di noleggio dell’attrezzatura tecnica in collaborazione con la Scuola italiana maestri di sci che effettuerà lezioni. Attenzione particolare sarà riservata al mondo della scuola con una proposta didattica che prevede varie attività fra cui giornate all’aria aperta con trekking guidato alla scoperta di Monte Caputo, fino ai corsi di avviamento allo sci.