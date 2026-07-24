Domenica 26 luglio, dalle ore 18:00, Testa dell’Acqua (Noto) ospita una nuova edizione del Merkatu, il mercato di comunità organizzato dall’Associazione Culturale Meraki Testa dell’Acqua.

Nato come spazio d’incontro tra produttori, abitanti e visitatori, il Merkatu propone una serata dedicata alle realtà locali, con prodotti agricoli del territorio ibleo, artigianato, autoproduzioni, second hand e momenti di condivisione. Un appuntamento che unisce economia locale, cultura e socialità, creando uno spazio aperto dove incontrarsi e valorizzare le energie del territorio.





Dalle ore 18:00 sarà attivo anche lo spazio SOTTOilGELSO, dedicato ai più giovani e alla socialità, con un laboratorio di giocoleria e uno spazio scacchi a cura dell’Associazione V. Scollo, per giocare liberamente e condividere un momento di incontro intergenerazionale.

A partire dalle ore 19:00 il programma si arricchisce con una serie di appuntamenti culturali dedicati alla musica, alla parola e alla riflessione.



Le voci e i tamburi delle donne del Coro del Mare accompagneranno la lettura della poesia “Una madre a Gaza non dorme” di Ni’ma Hassan.





Seguirà l’intervento di Sara Ongaro dal titolo “Far sparire l’altro attraverso la cultura: l’occupazione israeliana fra cous cous e tatreez”, un approfondimento di circa 30 minuti sul tema dell’appropriazione culturale e del rapporto tra identità, cultura e conflitto nel contesto palestinese.

Durante la serata sarà inoltre possibile visitare la mostra delle illustrazioni di Marcella Brancaforte con i testi di Alhassan Selmi, parte del progetto “Bemyvoice – Un diario per Gaza”.





Alle ore 22:00 il Merkatu si chiuderà con il concerto del Quintetto di Antonio Saporito (Saporito361).

Antonio Saporito è un musicista lucano-cilentano, originario di una terra che Cicerone, lungo la via dell’esilio, definì “Nares Lucanae”, le narici della Lucania. Viaggiatore e artista profondamente legato alle proprie radici, porta nella sua musica il respiro di una terra da sempre attraversata da popoli e culture diverse, trasformando incontri e contaminazioni in sonorità di world music.

Con oltre 150 concerti tra Europa e Africa, il suo percorso unisce blues, rumba, folk e tradizioni mediterranee in un linguaggio personale e aperto al mondo. Tra i suoi lavori più recenti figurano i brani “Terra Arida”, “Olio d’Oliva” e “Serenata Maledetta”.

Il Merkatu si conferma così un appuntamento capace di intrecciare territorio, musica, arte, gioco e partecipazione, offrendo a Testa dell’Acqua uno spazio di incontro e cultura nel cuore degli Iblei.





MERKATU

Domenica 26 luglio 2026

Testa dell’Acqua – Noto





Dalle ore 18:00

Mercato dei produttori locali, artigianato, second hand e incontri

Spazio SOTTOilGELSO

Laboratorio di giocoleria

Scacchi gioco libero a cura dell’Associazione V. Scollo

Ore 19:00

Be My Voice

Ore 22:00

Concerto Antonio Saporito Quintetto

Ingresso libero.

Luogo: Testa Dell’Acqua, Testa Dell’Acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00

Artista: Merkatu – Vari Interventi, Concerto Anotnio Saporito, Coro del Mare,

Prezzo: 0.00

Link: https://www.facebook.com/events/2170503103518081/

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