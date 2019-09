Si chiude così l'estate di Ventimiglia

Tramonti con musica d’autore a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo. Termina così il cartellone di eventi organizzati per l’estate. Si dà il via così a “Tramonti con Musica d’autore”, che si pone l’obiettivo di far incontrare natura e musica in un contesto ideale ovvero la Riserva naturale orientata di Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto. Una passeggiata tra i sentieri e il verde delle montagne da concludere con un concerto al tramonto.

Protagonista della quinta edizione sarà il “Trio siciliano“. Silviu Dima al violino, Giorgio Gasparro al violoncello e Fabio Piazza al pianoforte, allieteranno gli escursionisti a fine percorso. La partecipazione è gratuita.

“Eventi di qualità e gradimento di un pubblico sempre più ampio. Il “modello Ventimiglia – spiega il sindaco Antonio Rini – conferma la sua formula di successo registrando, a fine estate, risultati eccezionali e un bilancio oltremodo positivo. Con Tramonti con Musica d’ Autore, sigilliamo il successo di un percorso culturale e al tempo stesso popolare a dir poco rivoluzionario per un piccolo comune. Siamo stati palcoscenico ideale per le eccellenze siciliane e soprattutto per i nostri talenti che hanno avuto la possibilità di esprimersi al meglio e a tutto campo”.

La manifestazione è patrocinata dall’Assessorato ai Beni Culturali e organizzata dal Comune di Ventimiglia di Sicilia in collaborazione con il Cai-Club Alpino Italiano-Sezione Caccamo.