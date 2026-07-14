La V Edizione del progetto di TeatroSofia 2026, ideato da Patrizia Ferraro, si arricchisce con un’opportunità unica e di altissimo profilo: un’esclusiva Masterclass in lingua inglese guidata da una docente del rinomato Shakespeare’s Globe Theatre di Londra, che si terrà dal 20 al 24 Luglio, all’interno del Parco di Villa Piccolo (SS 113, Km 109, Capo d’Orlando) e grazie al sostegno della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella.

Questa prestigiosa collaborazione internazionale offre una full-immersion d’élite ai partecipanti su uno dei capolavori più brillanti del drammaturgo: “Molto rumore per nulla” (Much Ado About Nothing). Un percorso intenso che culminerà il 24 luglio con un doppio imperdibile appuntamento per il pubblico.





Programma del 24 luglio:

Ore 18:00 – PROVA APERTA (in lingua inglese)

Per la prima volta, il pubblico potrà sbirciare all’interno del processo creativo e assistere alla restituzione del lavoro, toccando con mano la purezza del testo originale e il metodo formativo del Globe Theatre di Londra. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione scrivendo a teatrosofia.2026@gmail.com





Ore 21:30 – PERFORMANCE ITINERANTE (In lingua italiana)

Al calar del sole, la commedia shakespeariana prende splendidamente vita in italiano in un evento a cura di Patrizia Ferraro. Il parco della Villa si trasformerà nel palcoscenico ideale per una suggestiva performance itinerante, dove gli spettatori saranno immersi totalmente nell’atmosfera, tra le parole, le arguzie e gli inganni di “Molto rumore per nulla”. Ingresso libero

Luogo: Villa Piccolo, CAPO D’ORLANDO, MESSINA, SICILIA

Tipo evento: Workshop

Ora: 18:00

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