Il 25 luglio sul palco tra i vigneti di Santa Venerina – per la settima edizione di “Jazz in vigna”, il jazz club open air organizzato dall’associazione Algos Monk Jazz Club alla Tenuta San Michele – arriva il trio del pianista americano Aaron Goldberg che suonerà con una sezione ritmica tutta italiana formata da Piero Leveratto al contrabbasso e dall’ericino Joe Santoro alla batteria. Nativo di Boston, newyorkese d’adozione, il 52enne pianista americano ha assunto anche in Europa una notevole popolarità. Fortemente ispirato dai classici, Aaron Goldberg è dotato di grande senso dello swing, ma la sua curiosità lo ha portato ad appassionarsi sia alla musica brasiliana di Jobim sia alla musica europea colta. Dotato di grande prestanza strumentale, ha suonato da subito con alcuni tra i più importanti musicisti da Michael Brecker a Kenny Garrett, da Mark Turner a Kurt Rosenwinkel e Joshua Redman, guadagnandosi l’appellativo di pianista delle star del jazz.

Biglietti: € 27

Info alla e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o al telefono 3755249597.

Luogo: Tenuta San Michele, Via Zafferana, 13, SANTA VENERINA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 20:30

Artista: Aaron Goldberg

Prezzo: 27.00

Info:

Alla Tenuta San Michele di Santa Venerina, prosegue la settima edizione di “Jazz in vigna”, il jazz club open air di Algos, l’associazione che gestisce il Monk Jazz Club di Catania. Il 25 luglio arriva il pianista americano Aaron Goldberg in trio con Piero Leveratto al contrabbasso e Joe Santoro alla batteria

Link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/aaron-goldberg-catania

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