Certe storie d’amore non solo resistono al tempo, ma sanno come continuare a festeggiarlo. A quindici anni dal loro primo incontro e a tredici dal fatidico primo “sì”, la stella della danza Eleonora Abbagnato e l’ex calciatore e dirigente sportivo Federico Balzaretti hanno scelto di rinnovare le loro promesse di matrimonio. Come rivelato in un’esclusiva ricca di dettagli e retroscena pubblicata da Vanity Fair Italia, la coppia ha voluto regalarsi una seconda, spettacolare cerimonia lo scorso 13 giugno, trasformando il traguardo degli anni passati insieme in una nuova, travolgente festa.

La cornice scelta per questo secondo atto d’amore non poteva che essere Palermo. La città natale dell’etoile, oltre ad aver fatto da sfondo ai primi passi della loro unione quando Balzaretti indossava la maglia rosanero, ha accolto una celebrazione intima ma curata nei minimi dettagli. Dopo una commovente benedizione religiosa privata, i festeggiamenti veri e propri si sono spostati nello scenario suggestivo dell’Orto Botanico cittadino.

Al centro dell’evento, oltre all’immutata complicità della coppia, c’è stata la loro splendida famiglia allargata. In prima fila, elegantissimi e visibilmente emozionati, c’erano tutti e quattro i figli: Julia e Gabriel, nati dal loro legame, insieme a Lucrezia e Ginevra, le figlie che l’ex difensore ha avuto da una precedente relazione.

Anche lo stile ha seguito la cifra della gioia e della libertà. Per la cerimonia la Abbagnato ha optato per un raffinato completo camicia e gonna in seta bianca, salvo poi scatenarsi durante il party con un audace e scintillante nude dress dorato. Cambio d’abito anche per lo sposo, passato da un completo sartoriale crema a un look total white decisamente più contemporaneo e rilassato con pantaloni oversize.

Tra performance di danza d’eccezione guidate da Samuel Peron e la colonna sonora live firmata da Raf, che ha fatto cantare gli ospiti con i suoi storici successi, la serata ha celebrato il segreto della loro longevità. Un legame solido, fondato sul supporto reciproco e sulla capacità di non annoiarsi mai. Perché, come hanno confessato i due protagonisti alle pagine del settimanale, il loro amore, a distanza di quindici anni, ha ancora lo stesso sapore di una bellissima festa.