Una domenica mattina di abbracci gratis in piazza Castelnuovo, davanti al presepe del maestro Nino Parrucca a Palermo. E’ bastato munirsi di una benda o un foulard, con cui coprire gli occhi, e un cartello o un foglio con su scritto “Abbracci Gratis”, “Abbracciami”, “Mi Abbracci”, “Io mi fido” per riempire di dolcezza una domenica come tante.

Una manifestazione organizzata dall’associazione di volontariato Anirbas, l’associazione IMAA, l’associazione Palermo 4 e Alessandra Barone da anni impegnata nel sociale in varie associazioni e comunità ,del tipo Arcygay Palermo, PrevengGo ,comunità Ubuntu e ANIRBAS.La novità di quest’anno è stata poter partecipare e abbracciare “mascherati” da personaggi di cartoni animati e ritornare, così, un po’ bambini.

L’iniziativa si è svolta contemporaneamente in tutta Italia. C’erano uomini, donne, bambini e pure animali oggi in piazza. Abbracci tra sconosciuti, senza differenze di razza, sesso o religione; abbracci e basta, il modo più bello per tornare ad essere umani.