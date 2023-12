Il procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo, Lia Sava, e il procuratore regionale della Corte dei conti per la Sicilia, Pino Zingale, hanno firmato un protocollo d’intesa per il rafforzamento dei presidi di legalità nel settore della demolizione dei fabbricati abusivi, in particolar modo di quelli nella disponibilità di soggetti appartenenti a soggetti affiliati alla criminalità organizzata, per i quali sia intervenuta una sentenza definitiva.

Il protocollo prevede lo scambio di informazioni anche al fine di colpire patrimonialmente comportamenti elusivi da parte degli enti locali e dei loro amministratori che in più di un’occasione hanno manifestato scarsa collaborazione nonostante i ripetuti solleciti della procura generale.

Il protocollo interviene nel quadro di ormai consolidati rapporti sinergici tra le due procure finalizzati alla reciproca collaborazione per l’ottimizzazione delle rispettive funzioni.