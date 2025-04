La polizia di Stato ha arrestato A.M. 19enne resosi protagonista di un episodio di rapina avvenuto in pieno centro. Una donna in compagnia di alcuni amici ha fermato gli agenti di polizia raccontando in modo concitato di essere stata rapinata del cellulare Iphone in piazza Bellini da tre giovani che l’hanno accerchiata.

Attraverso l’applicazione “Trova il mio Iphone”, i poliziotti hanno trovato i tre in piazza Giulio Cesare.

Non appena ha visto gli agenti uno dei tre giovani ha gettato il cellulare e ha cercato di fuggire verso piazza Cupani. Il giovane è stato bloccato in via Tommaso Fazzello. Il gip ha convalidato l’arresto. Sono in corso indagini per risalire ai complici.