Indagini a Palermo su un uomo accoltellato all’addome a Palermo. Un cinquantenne è arrivato alle prime ore di stamattina al pronto soccorso del Civico con una ferita all’addome provocata con un’arma da taglio.

L’uomo, proprietario di un’officina meccanica del mercato storico del Capo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo il quale è stato ricoverato per essere tenuto sott’osservazione.

Il cinquantenne ha raccontato qualcosa ai medici per spiegare in quali circostanze avesse riportato la ferita e dall’ospedale è partita immediatamente la segnalazione alle forze dell’ordine.

L’uomo, stando al suo racconto, si trovava alle prime luci dell’alba in vicolo Pirriaturi, una stradina che collega via Papireto con piazza Sant’Anna al Capo.

Ad avvicinarlo sarebbe stato qualcuno, forse un conoscente, che per cause ancora da accertare l’avrebbe colpito all’addome con un’arma da taglio. Poi si sarebbe allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Gli investigatori della polizia hanno raggiunto il posto in cui sarebbe avvenuto l’accoltellamento. Il vicolo è stato transennato per allontanare i curiosi e consentire al personale della Scientifica di effettuare i rilievi.

Terminati gli accertamenti la stradina è stata riaperta e alcune residenti hanno ripulito le macchie di sangue sull’asfalto utilizzando acqua e scopa. Dopo l’intervento chirurgico il cinquantenne – C.O. le sue iniziali – è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia d’urgenza. Gli specialisti del Civico hanno escluso gravi conseguenze. L’arma infatti non sarebbe arrivata in profondità e non avrebbe colpito organi vitali. Sulla base dei primi elementi raccolti la polizia ha avviato le indagini per ricostruire la vicenda. Al vaglio le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.