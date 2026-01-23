L’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha approvato la candidatura dell’IIS Mandralisca per l’accreditamento al Programma Erasmus+, consentendo all’istituto di accedere ai finanziamenti europei finalizzati alla realizzazione delle attività previste dal progetto per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2026 e il 31 dicembre 2027.

Il Programma Erasmus+, promosso dalla Commissione europea – Direzione Generale Istruzione e Cultura – e attuato in collaborazione con gli Stati membri, con il supporto dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) e delle Agenzie nazionali dei Paesi partecipanti, rappresenta uno degli strumenti principali dell’Unione europea per il sostegno alla mobilità, alla cooperazione e all’innovazione in ambito educativo.

L’accreditamento consentirà all’IIS Mandralisca di pianificare e realizzare in maniera continuativa e strutturata attività di mobilità e formazione rivolte sia al personale scolastico sia agli studenti. Per i docenti sono previsti percorsi di potenziamento linguistico in Paesi di lingua inglese, oltre a esperienze di job shadowing e attività CLIL all’estero. Gli studenti saranno invece coinvolti in progetti dedicati all’educazione ambientale e alla sostenibilità, alla cittadinanza attiva e allo sviluppo delle competenze chiave europee.

Il riconoscimento ottenuto rappresenta un’ulteriore opportunità che va ad arricchire il ventaglio di iniziative formative promosse dall’istituto nel corso delle ultime settimane, rafforzando un percorso educativo orientato all’innovazione, all’apertura internazionale e alla qualità dell’offerta formativa.

«L’accreditamento Erasmus+ rappresenta un traguardo di grande rilevanza per la nostra scuola ed è motivo di profonda soddisfazione per l’intera comunità scolastica», ha dichiarato il dirigente scolastico Danilo Gatto. «Esso costituisce il riconoscimento del lavoro svolto negli anni per promuovere un’educazione di qualità, attenta all’innovazione didattica, all’internazionalizzazione e alla crescita personale e professionale di studenti e docenti».

Il dirigente ha inoltre sottolineato come tale opportunità consentirà all’istituto di rafforzare il proprio ruolo nel contesto educativo europeo, favorendo scambi culturali, mobilità internazionali e percorsi formativi in grado di ampliare gli orizzonti, sviluppare competenze trasversali e valorizzare il confronto tra diverse realtà educative. «Erasmus+ non è soltanto un programma di mobilità – ha aggiunto – ma una vera e propria esperienza formativa che educa alla cittadinanza europea, all’inclusione e al dialogo interculturale».

«L’accreditamento – ha concluso il dirigente scolastico – segna l’inizio di una nuova fase per l’IIS Mandralisca, orientata a una scuola sempre più dinamica, moderna e aperta al contesto internazionale, capace di preparare le giovani generazioni ad affrontare con consapevolezza e competenza le sfide del futuro, offrendo loro strumenti concreti per crescere come cittadini responsabili, attivi e pienamente inseriti nella dimensione europea».



