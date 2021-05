I carabinieri hanno arrestato a Misilmeri V.S., pensionato di 66 anni accusato di fabbricazione di esplosivi ed armi da guerra e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari erano intervenuti su segnalazione al 112 da parte di una coppia di vicini di casa dell’uomo, allarmati da una bottiglia di liquido infiammabile lanciata verso il loro balcone che, fortunatamente, non aveva preso fuoco.

I carabinieri hanno tentato la perquisizione in casa dell’uomo ma non ci sono riusciti. Grazie ai vigili del fuoco autorizzati dalla procura di Termini Imerese i militari sono entrati in casa e hanno trovato il materiale necessario per la fabbricazione di bombe molotov.

Il pensionato è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida