Intervento della polizia allo Sperone

La polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 29 anni accusato di spaccio e sequestrato 40 dosi di cocaina. Il giovane è stato visto allo Sperone dagli agenti del commissariato Brancaccio in via padre Spoto. Non appena si è accorto di essere seguito il presunto pusher ha cercato di fuggire in via Messina Marine.

Dopo un inseguimento i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e recuperare le dosi di cocaina. L’arresto è stato convalidato dal gip.