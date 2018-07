È morto la scorsa notte a Palermo Padre Salvatore Pandolfo sj, per anni Rettore dell’Istituto Gonzaga, noto in città e non soltanto per la sua attività di Gesuita e di uomi di chies oltre che amministratore dell’istruzione.

Ne da notizia la stess comunità Gesuita legata all’Istituto “I padri Gesuiti e tutta la comunità dell’Istituto Gonzaga di Palermo sono uniti nella preghiera e nel ricordo – si legge in una breve nota – di colui che è stato autorevole ed amato rettore e preside dell’Istituto per lunghi anni”.

I funerali saranno celebrati lunedì 2 luglio alle 9 nella Chiesa del Gesù di Roma.

A Palermo la comunità dei Gesuiti si riunirà martedì, 3 luglio, alle 19 per una celebrazione in suo suffragio nella cappella San Giuseppe del Gonzaga.