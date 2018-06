“L’Amat dalla votazione del consolidato ne esce compromessa e con una nota si dice pronta a riconsegnare il tram. Non credo sia il caso di aggiungere altro, se non di bloccare immediatamente le nuove linee del Tram”. Dure le parole di Fabrizio Ferrandelli, leader dell’opposizione a Palazzo delle Aquile, che, intervenendo in aula, ha ribadito il suo no alle nuove linee.

“Con la direttiva di oggi il sindaco ne certifica la morte – continua – Bisogna bloccare le nuove linee e rivedere immediatamente contratto di servizi di Amat. Lo sostenevamo da mesi, e i dati ci hanno dato ragione, che il Tram era una follia. Non buttiamo altri soldi, non condanniamo a morte Palermo”.