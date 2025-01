Aveva 75 anni

La comunità parrocchiale palermitana piange la scomparsa di don Guglielmo Bivona, venuto a mancare poche ore fa all’età di 75 anni. Per 22 anni don Guglielmo ha servito la parrocchia della Santissima Trinità di Villafrati, lasciando un segno indelebile nella vita spirituale della comunità. Il sacerdote ha manifestato il suo amore sia attraverso le celebrazioni liturgiche sia attraverso numerose iniziative sociali e pastorali da lui promosse.

Sarà l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, a celebrare le esequie di don Guglielmo Bivona. La funzione verrà svolta alle 15.30 presso parrocchia santissima trinità di Villafrati.

La vita di don Guglielmo

Nato a Bolognetta il 19 marzo 1949, don Guglielmo ha dedicato la sua vita al servizio di Dio e della chiesa. Dopo essere stato ordinato sacerdote il 26 luglio 1975 dall’arcivescovo di Palermo, Salvatore Pappalardo, ha iniziato un percorso di fede e dedizione che lo ha portato a ricoprire ruoli significativi in diverse parrocchie. E’ stato vicario parrocchiale della parrocchia San Giorgio martire di Vicari dal 1975 al 1978, parroco della parrocchia Immacolata Concezione di Godrano dal 1978 al 1982 e parroco di San Giovanni bosco nel quartiere palermitano Romagnolo dal 1982 al 1999.

Nel 1999, don Guglielmo è diventato parroco della parrocchia ss. trinità di Villafrati, dove ha ha dato il suo prezioso contributo fino al 2021.

Il cordoglio

In questo momento di dolore, l’intera comunità parrocchiale si è unita al cordoglio: “È salito al cielo don Guglielmo Bivona. Le esequie verranno celebrate venerdì 10 gennaio alle ore 15.30 presso la Parrocchia SS. Trinità di Villafrati. Nato a Bolognetta il 19.03.1949 e ordinato sacerdote il 26.07.1975 dall’Arcivescovo di Palermo Card. Salvatore Pappalardo, don Guglielmo Bivona è stato Vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Giorgio Martire di Vicari dal 1975 al 1978, parroco della Parrocchia Immacolata Concezione di Godrano dal 1978 al 1982, parroco della parrocchia S. Giovanni Bosco nel quartiere palermitano di Romagnolo dal 1982 al 1999 e parroco della Parrocchia SS: Trinità di Villafrati dal 1999 al 2021”, scrive l’Arcidiocesi di Palermo.

“Il parroco Don Massimiliano Purpura e tutta la Comunità parrocchiale di Cefalà Diana si uniscono al dolore della Comunità Parrocchiale di Villafrati per la perdita di Don Guglielmo Bivona, ex parroco della Parrocchia SS Trinità di Villafrati, che ringraziamo per la sua preziosa collaborazione data a Don Francesco Calvaruso durante il suo servizio a Cefalà Diana nell’anno 2023/24 ed elevano al Signore, per intercessione della Beata Vergine Maria Addolorata e di San Francesco di Paola, preghiere di suffragio per l’anima di Don Guglielmo e la consolazione dell’Amore di Dio per Tutti i familiari”, scrive la parrocchia San Francesco di Paola di Cefalà Diana.

“È salito al cielo oggi, all’età di 75 anni, don Guglielmo Bivona, per 22 anni parroco della vicina parrocchia della Santissima Trinità di Villafrati. Preghiamo per la sua anima, per i familiari, per la comunità villafratese e per tutto il clero palermitano perché siano confortati nella fede del Signore Risorto. Il Signore ammetta don Guglielmo nella perenne liturgia del cielo, dove continuerà sicuramente a pregare per tutta l’intera Chiesa di Palermo”, si legge nella pagina della parrocchia santa Rosalia di Baucina.

