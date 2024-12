L'ultimo saluto a Ruben Saccio

L’ultimo abbraccio di Villafrati per Salvatore Ruben Saccio è colmo di amore. Si sono celebrati oggi, 20 dicembre, presso il teatro “Il Baglio” di Villafrati i funerali del 25 enne morto a seguito di un fatale scontro con un’auto cisterna. E’ passata una settimana dalla tragica notte che ha spento per sempre la vita di tre giovani, con lui anche Samuele Cusimano (21 anni) e Domenico Vitale (27 anni).

Lacrime e commozione tra i parenti e gli amici del giovane che oggi lo hanno ricordato con dolci parole: “Oggi qui ci sono tutte le persone a cui è stata data la fortuna di vivere Ruben Salvatore Saccio. Non si fermava mai. Non importa per quanto tempo voi l’abbiate conosciuto, per ognuno di noi Ruben è qualcosa di diverso. Oggi siamo qui dovendo accettare che lo abbiamo vissuto per il tempo che ci è stato concesso e vorrei condividere con voi una frase che ci piaceva tanto: ieri è storia domani è un mistero ma oggi è un dono per questo si chiama presente”.

L’omelia

Durante l’omelia, Enzo Siragusa, Pastore di Villafrati ha voluto rincuorare i presenti :”Ci sono momenti in cui le pecore perdono l’orientamento, non sentono più la voce del pastore a tal punto di trovarsi nella valle dell’ombra della morte. Io penso che questa sera tutti noi ci troviamo in questa valle, siamo stati messi davanti ad una durissima prova, davanti ad una realtà che nessuno può evitare. Di certo non ci aspettavamo che questa verità arrivasse in questo modo ma oggi, troviamo in questa circostanza troviamo la risposta – continua il pastore – di certo tutti in questa valle tetra ci siamo fatti una domanda “Perché?”, perché la stessa domanda che mi sono fatto io, e sapevo che anche questa domanda mi sarebbe arrivata dai genitori, ed io rispondo a tutta la cittadinanza che umanamente la mia risposta è: “Non lo so”. Ma immediatamente il signore ha consolato il mio cuore, nella valle dell’ombra della morte c’è una risposta ai nostri perché è quella risposta è che Dio è con noi”.

Annullati tutti gli appuntamenti per le festività di Natale 2024

Lo scorso 17 dicembre, una nuova nota trasmessa dal Comune di Villafrati ha promulgato il lutto cittadino fino al giorno di celebrazione dei funerali delle tre vittime: “Ricordato che i ragazzi erano conosciuti in tutto il paese, che essi si affacciavano alla vita e al mondo con l’entusiasmo della loro giovanissima età, e che proprio la loro età e le tragiche circostanze della loro scomparsa rendono questo evento intollerabile per la comunità villafratese – si legge – si ordina la proclamazione della prosecuzione del lutto cittadino per le giornate da oggi 17 dicembre 2024 e sino alla data di celebrazione dei funerali, in commemorazione dei giovani Ruben Saccio di 25 anni, Samuele Cusimano di 21 e Domenico Vitale di 27 anni mediante l’esposizione delle bandiera a mezza asta presso gli edifici comunali e l’annullamento di tutti gli appuntamenti previsti per le festività di Natale 2024″.

