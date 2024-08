Una tragica fatalità ha colpito la comunità di Isnello, dove Michele Culotta, un uomo di 56 anni, ha perso al vita mentre stava effettuando riparazioni sulla sua auto, un Fiat Panda. L’incidente è avvenuto in contrada Timparossa, i cavalletti che sostenevano il veicolo hanno ceduto, schiacciando l’uomo. I sanitari del 118, accorsi sul luogo dell’incidente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. A liberare il corpo dell’uomo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti per rimuovere l’auto e permettere l’accesso ai soccorritori.

Chi era Michele Culotta

Culotta, originario di Isnello, lavorava come forestale ed era conosciuto e stimato nella sua comunità. Lascia la moglie e una figlia di 25 anni, Irene. La notizia della sua morte ha scosso profondamente non solo la famiglia, ma anche i colleghi e gli amici: “Che dispiacere. Ci siamo salutati a ferragosto dopo tanti anni che non ci vedevamo. Non trovo parole… sconvolto. Sentite condoglianze alla famiglia” – scrive un suo conoscente -.

Il cordoglio

Desidero esprimere alla moglie, alla figlia Irene e ai familiari il cordoglio personale e dell’Amministrazione comunale di Isnello per la scomparsa del nostro concittadino Michele Culotta. Una persona perbene, stimata da tutti e un gran lavoratore. Ieri un tragico incidente lo ha portato via, lasciando attoniti tutti noi. Che la terra ti sia lieve Michele. Il Sindaco” – scrive tramite nota sui social -.

Ad aggiungersi al cordoglio, anche l’amministrazione comunale di Cefalù: “Profondamente addolorato dalla notizia, esprimo a nome dell’Amministrazione comunale di Cefalù, sentimenti di cordoglio alla famiglia e vicinanza alla comunità di Isnello”.

“Condoglianze alla famiglia riposa in pace collega – scrive Domenico Cucco – lo stesso incidente è successo 9 anni fa a me mentre ero sotto a riparare la mia macchina, è scivolata da sopra i cavalletti è sono rimasto incastrato sotto, miracolosamente con la frattura della clavicola e traumi al petto. Era il giorno di Sant’Anna. È stato un miracolo.

Like this: Like Loading...