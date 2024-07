La tragica scomparsa

Addio allo storico imprenditore del paese di Cinisi, Pietro Giannola, architetto e pioniere del turismo del comune della provincia di Palermo. La comunità cittadina si stringe intorno alla famiglia Giannola per la tragica scomparsa dell’architetto e storico imprenditore significativo allo sviluppo turistico del territorio.

A darne notizia è il sindaco di Cinisi, Vera Abbate, che attraverso una nota sui social porge le condoglianze alla famiglia. Giannola, insieme alla sua famiglia, ha investito con passione e lungimiranza nella realizzazione dell’Hotel Magaggiari, un punto di riferimento per il turismo locale e un simbolo della bellezza di Cinisi. La sua visione e la sua dedizione nel realizzare progetti innovativi hanno dato un forte impulso alla rivalutazione per il turismo locale, contribuendo a far crescere l’attività turistica del paese.

Il cordoglio sui social

La comunità di Cinisi si unisce al dolore della moglie Lia, dei figli e di tutti i familiari. il ricordo dell’architetto Giannola, figura di spicco del panorama imprenditoriale locale, resterà vivo nella memoria di tutti.

Il messaggio di cordoglio del Sindaco: “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della improvvisa scomparsa dell’Arch. Pietro Giannola, storico imprenditore del nostro Paese. L’Architetto Giannola, insieme alla sua famiglia, ha investito nel nostro territorio realizzando l’Hotel Magaggiari e contribuendo significativamente allo sviluppo turistico di #cinisi. La sua visione e i suoi progetti hanno dato un forte impulso alla rivalutazione del nostro territorio. Porgiamo le nostre sentite condoglianze alla moglie Lia, ai figli e a tutti i familiari”.

L’Hotel Magaggiari

A Carini, in provincia di Palermo, sorge un gioiello a quattro stelle: l’Hotel Magaggiari. Un resort esclusivo, situato in via Peppino Impastato 7, che offre ai suoi ospiti un’esperienza di lusso che si traduce in un’oasi di relax e in un’autentica perla del gusto. Il ristorante Magaggiari, nato nel 2005 dall’idea dell’architetto Pietro Giannola, si distingue per la sua qualità e la sua attenzione agli ingredienti a chilometro zero. L’orto di oltre 1500 metri quadrati dell’hotel fornisce verdura e ortaggi di stagione, mentre il pesce arriva direttamente dal mercato locale di Terrasini.

Il ristorante Magaggiari è ospitato all’interno di un hotel resort quattro stelle esclusivo nella costa occidentale siciliana. A due passi dalla baia di Magaggiari e dalla scogliera di Punta Raisi, tra palme, ulivi, limoni e aranci, il giardino mediterraneo dell’albergo, immerso in un parco di oltre 22 mila metri quadri, è un’autentica oasi di relax. “Noi abbiamo sempre puntato al massimo per assicurare ai nostri clienti il servizio migliore – ha dichiarato Serafino Giannola, figlio dell’architetto – da noi vengono sì turisti ma anche business man che vogliono trascorrere un appuntamento di lavoro elitario”.

Like this: Like Loading...