Pallavolo serie B, i palermitani battuti 3-1 in Calabria

Il buio all’improvviso. Quando tutto sembrava a portata di mano. Servivano tre punti, è arrivata una sconfitta. Svanisce all’ultima curva il sogno play off per la Re Borbone Saber Palermo che ha perso a Cinquefrondi per 3-1 nell’ultima giornata del girone I del campionato di serie B di pallavolo maschile.

Un risultato che condanna i palermitani al terzo posto a quota 36 a soli tre punti dal Lamezia che ha osservato un turno di riposo e che era stata battuta nel turno precedente.

Si chiude una stagione contrassegnata da alti e bassi, all’insegna di una rimonta che ha fatto sognare grazie a sei vittorie consecutive alla cui mancava la ciliegina per concretizzare un sogno che a metà stagione sembrava quasi impossibile.

A Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, servivano obbligatoriamente i tre punti (leggasi vittoria per 3-0 o 3-1) per chiudere in bellezza la regular season e festeggiare – con il secondo posto matematico – anche l’accesso ai play off promozione per la serie A3.

Invece, il sestetto di Nicola Ferro si è sciolto come neve al sole, incapace di sovrastare un’avversaria che non aveva più nulla da chiedere alla sua stagione ma non per questo in vena di regali nel giorno del commiato dal proprio pubblico.

Un ko inaspettato

Al PalaBonini è finita col punteggio di 3-1 per i padroni di casa (parziali 25-15, 20-25, 25-19, 25-15), un risultato che condanna amaramente i palermitani e rende merito ad un Cinquefrondi che sin dall’inizio della sfida ha dimostrato di crederci di più. I biancoverdi hanno ceduto il primo set, hanno riacciuffato l’1-1 con non poche difficoltà, poi i calabresi hanno ripreso in mano le redini del match portandosi sul 2-1 e a quel punto – con il sogno dei play-off sfumato definitivamente – Ferro ha dato spazio a chi aveva avuto meno opportunità nel corso della stagione.

Arriva una sconfitta inaspettata visto l’andamento in crescendo della squadra palermitana che aveva battuto i calabresi all’andata e che oggettivamente aveva più motivazioni. Ma, appunto, si è spenta la luce all’improvviso.

Una partita storta

Alla Re Borbone Saber non ha funzionato praticamente nulla, né la battuta né la ricezione, né il palleggio né il muro. Un disastro.

Nessun giocatore ha finito in doppia cifra e i miseri 4 punti collezionati da Fabian Gruessner – autore sempre di ben altre prestazioni – rappresentano la summa di una prova da dimenticare sotto tutti i punti di vista.

Peccato che tutto ciò si successo nel giorno della verità, quando serviva l’ultimo slancio. È mancata la tecnica, è mancato il carattere, è mancato chi prendesse in mano una squadra sbandata e la accompagnasse verso porti più sicuri. Invece è arrivata una sconfitta cocente e senza attenuanti, se non la condizione fisica non al meglio di qualche elemento. Ma non basta da sola a spiegare la debacle.

Ai play off, assieme alla capolista Letojanni, va così il Lamezia che è rimasto tre punti avanti ai palermitani, nonostante il turno di riposo finale. La Re Borbone Saber chiude in terza posizione appaiata al Viagrande, ma in vantaggio per il numero delle vittorie complessive (13 contro 12).

“Vuol dire che non meritavamo i play-off, ma ci riproveremo il prossimo anno”, è l’amaro commento del presidente Giorgio Locanto.

Cinquefrondi-Re Borbone Saber Palermo, il tabellino

Cinquefrondi-Re Borbone Saber Palermo 3-1

Parziali: 25-15, 20-25, 25-19, 25-15

Jolly Cinquefrondi: Crucitti, Pugliatti 2, Laurendi 1, Filianoti, Remo 2, Arena 6, Dipasquale 13, Renzo 6, Lopetrone, Fe. Filianoti (L1), Laganà 21, Zerbonia (L2), Melara, Fr. Filianoti 3. Allenatore: Francesco Giglietta

Re Borbone Saber Palermo: Sutera (L1), Blanco 5, Donato (L2), Ferro 2, Gruessner 4, Brucia 3, A. Simanella 4, Lombardo 6, Galia 4, Giordano, Opoku 1, G. Simanella 2, Atria 6, Banaouas 8. Allenatore: Nicola Ferro.

Arbitri: Maria Rosa Comunale e Sebastiano Rizzotto

Risultati e classifica

I risultati della 22ma e ultima giornata: Geam Aquila Bronte-Datterino Letojanni 3-1; Cinquefrondi-Re Borbone Saber Palermo 3-1; Callipo Vibo Valentia-Sicily Villafranca Tirrena 3-1; Universal Viagrande-Paomar Siracusa 1-3. Hanno riposato: Raffaele Lamezia e Papiro Fiumefreddo.

La classifica finale: Letojanni 45 punti; Raffaele Lamezia 39; Re Borbone Saber Palermo e Universal Viagrande 36; Cinquefrondi 31; Aquila Bronte 30; Sicily Villafranca Tirrena e Paomar Siracusa 20; Papiro Fiumefreddo 8; Callipo Vibo Valentia 5.